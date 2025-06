『THE FIRST TAKE』×香港の人気音楽番組コラボオーディション『The Stage of Voice』Round2への進出者10人決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最後まで勝ち抜き、『THE FIRST TAKE」出演の切符を獲得するのはいったい誰か?

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)と、香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』がタッグを組んで開催している、現在放送中のオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』。6月1日の放送を終え、Round2に進出する10人のオーディション参加者が決定した。

『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』は、香港の音楽を国際舞台へと広げ、 香港の若手アーティストを輩出するためのオーディションプロジェクト。オーディション参加者は、『THE FIRST TAKE』のコンセプトでもある一発撮りのパフォーマンスに挑戦。見事勝ち抜いた優勝者には、香港でアーティストとしてデビューするチャンスに加えて、『THE FIRST TAKE』に出演する機会が提供される。

Round1では、『THE FIRST TAKE』への出演を賭けた参加者20名の想いのこもったパフォーマンスを、香港で活躍する音楽プロデューサーやアーティスト、『THE FIRST TAKE』スタッフが審査員として、次のRound2に進出する10人を選考。

見事最後まで勝ち抜き、『THE FIRST TAKE』出演の切符を獲得するのはいったい誰なのか? 『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』の今後の動向に注目だ。

ViuTV公式YouTubeチャンネルではRound1のダイジェスト動画も公開されており、Round2は6月8日から放送開始となる。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』 OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ViuTV OFFICIAL SITE

https://www.viu.tv/