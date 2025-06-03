µÈÅÄ±Éºî¡Ê56¡Ë¤Ëºî¤Ã¤¿°¦ºÊÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê43¡Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×ÏÂÄ«¿©¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄ±Éºî¡Ê56¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÂ¤ÎÄ«¿©¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâ»³ÍýÌ¾¤ÎÉ×¡¦µÈÅÄ±Éºî¤Ëºî¤Ã¤¿°¦ºÊÊÛÅö
¡¡Instagram¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ÊÛÅö¡×¤ä¡Ö¥µ¥±¤Î¤êÊÛÅö¡×¤Ê¤É¡¢°¦ºÊÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ»³¡£
¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×ÏÂÄ«¿©¤òÈäÏª
¡¡2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÏÂÄ«¿©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥«¥Ö¤ÎÌ£Á¹½Á¡¢¾ÅÆîÅÚ»º¤Î³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¡¢¤·¤é¤¹¤ÈÀÄ¤Î¤êÆ¦Éå¡¢Æü¡¹Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¿©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë