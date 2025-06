神奈川県横浜市のさまざまな場所でピーターラビットの世界を楽しめる！Peter Rabbit(TM) Flower Celebration in Yokohama

ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)/Peter Rabbit(TM)」において、2026年に作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を迎えます。

Peter Rabbit(TM) Flower Celebration in Yokohama

160周年を記念して、2025年7月1日(火)から8月31日(日)までの2か月間、Peter Rabbit(TM) Flower Celebration in Yokohamaと銘打って、神奈川県横浜市の横浜・桜木町・元町・山手一帯にて、スタンプラリー、物販イベント、街内の装飾、フォトスポットの設置を行います。

夏休みの期間中、様々な施策を通して、ピーターラビットの世界を楽しめる内容になっています。

百貨店を主に巡回する「ピーターラビット(TM)イロドリマーケット」がリニューアルして、7月2日(水)〜7月14日(月)の間、そごう横浜店にて開催されます。

絵本の世界をイメージしたショップの前では、ピーターとベンジャミンが楽しそうにお買い物をしています。

会場限定の新商品や、購入特典、フォトスポットなども楽しめます。

【フォトスポット】

【撥水ふろしき ピンク】

【撥水ふろしき ブルー】

【フレームマグネット ピーター】

【フレームマグネット ベンジャミン】

【フレームマグネット 姉妹】

【フレームマグネット トム】

【メタルチャーム付きしおり】

【キャンディ入り巾着】

撥水ふろしき 各税込2,530円

フレームマグネット 各税込792円

メタルチャーム付きしおり 税込1,595円

キャンディ入り巾着 税込1,100円

【開催概要】

会場 :そごう横浜店 8階催事場

開催期間:2025年7月2日〜2025年7月14日

■元町ショッピングストリートとのコラボレーション

元町ショッピングストリートは横浜開港当時、外国人御用達の店が集まって発達した商店街です。

西洋風のお洒落で洗練された雰囲気が漂う全長600mの元町ショッピングストリートは、ブティック、小売店、カフェやレストランなど、日本中からの来訪者を魅了する店が並んでいます。

今までも、元町のブランドとコラボレーション実績はありましたが、今回大々的に元町ショッピングストリートとのコラボレーションを実施します。

【元町ショッピングストリート】

■限定商品の販売

元町ショッピングストリートでしか買うことができないコラボ商品を数量限定で発売します。

参加ブランド:15ブランド

元町1丁目:横浜馬油商店、MWL STORE

元町2丁目:松下信平商店、ブティックミナト、今治浴巾 横浜元町店

元町3丁目:近澤レース店、フクゾー洋品店、タカラダ、BASE-1、フレイア

元町4丁目:キタムラ、シルバーオオノ、カリタ珈琲器具店、ポンパドウル 元町本店

元町5丁目:タリーズコーヒー &TEA 横浜元町店

またピーターラビットコラボ商品を購入の方に先着でノベルティうちわをプレゼント!

■街内の装飾

元町ショッピングストリートには、お買い物の最中に楽しむことができる、花壇が多く設置されています。

各花壇において、絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズに登場するキャラクターを配置し、お花とともに、ピーターラビットのものがたりを楽しむことができます。

【開催概要】

会場 :元町ショッピングストリート

開催期間:2025年7月1日〜2025年8月31日

■横浜市イギリス館における装飾

横浜市イギリス館は、昭和12(1937)年に、英国総領事公邸として、現在地に建てられました。

そのような由緒正しいイギリス館において、ピーターラビットのフォトスポットを期間限定で設置します。

ピーターラビットの故郷のイギリスを感じる雰囲気の中でのフォトスポットを楽しめます。

【横浜市イギリス館】

【開催概要】

会場 :横浜市イギリス館

開催期間:2025年7月26日〜2025年8月24日

■SEA BASSの船内装飾

横浜港のすてきな風景を楽しみながら、ミニクルーズ気分を味わうことができるSEA BASS。

横浜駅東口から山下公園まで横浜の主要観光地を結ぶ海上バスです。

3船あるうち、SEA BASS5号の船内が期間限定でピーターラビットのステッカーで装飾されます。

ピーターと一緒にミニクルーズを楽しめます。

詳しい運行情報は、下記SEA BASSお問合せ先までご連絡下さい。

【SEA BASS5号】

【開催概要】

会場 :SEA BASS5号船内

開催期間:2025年7月1日〜2025年8月31日

■STORY STORY YOKOHAMAでのコラボカフェと商品販売

株式会社有隣堂が運営する書店×雑貨×カフェのお店STORY STORY YOKOHAMAにおいて、期間限定で、コラボメニューの提供とピーターラビットグッズの販売を行います。

カフェメニューの注文または、ピーターラビットグッズ購入でノベルティステッカーがプレゼントされます。

【STORY STORY YOKOHAMA】

【開催概要】

会場 :STORY STORY YOKOHAMA

開催期間:2025年7月15日〜2025年8月31日

■スタンプラリー

今回のイベントのメインの施策として、横浜・桜木町・元町・山手を巡り、ピーターラビットのいる横浜を楽しむことができるスタンプラリーを用意しています。

スタンプはピーターラビットと仲間たち全7種を用意しており、4種以上、7種コンプリートでそれぞれ限定のステッカーを用意しています。

各会場でのイベントを楽しんでいただきながら、スタンプラリーも併せて楽しめます。

【開催概要】

会場 :イロドリマーケットそごう横浜店、元町ショッピングストリート、

STORY STORY YOKOHAMA、SEA BASS横浜駅東口乗り場、

横浜市イギリス館

開催期間:・イロドリマーケットそごう横浜店:2025年7月2日〜2025年7月14日

・STORY STORY YOKOHAMA:2025年7月15日〜2025年8月31日

・その他:2025年7月1日〜2025年8月31日

・SEA BASS横浜駅東口乗り場での景品の配布はございません。

■ピーターとのグリーティング

【ピーターラビット(TM)着ぐるみ】

横浜の各会場にて、ピーターラビットとのグリーティングを予定しています。

【開催概要】

会場 :元町ショッピングストリート、STORY STORY YOKOHAMA、

横浜市イギリス館

開催期間:詳細は公式HP、Instagramにて掲載します。

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2025

