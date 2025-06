YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』と、香港の人気音楽番組『CHILL CLUB』によるオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』で、Round1を突破した10名の参加者が決定した。1日に放送された最新回で発表された。同プロジェクトは、香港の音楽を世界に発信し、新たな才能を輩出することを目的に始動。参加者は『THE FIRST TAKE』ならではの“一発撮り”パフォーマンスに挑み、優勝者には香港でのアーティストデビューに加え、『THE FIRST TAKE』出演の機会が与えられる。Round1では、20名の参加者がそれぞれの想いを込めたパフォーマンスを披露。審査員は、香港の音楽プロデューサーやアーティスト、そして『THE FIRST TAKE』のスタッフが務め、10名を選出した。オーディションの模様は、ViuTV公式YouTubeチャンネルにてダイジェスト動画としても公開中。Round2は、8日より放送される。