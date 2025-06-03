ÅüÅÙ20ÅÙ¡ª¶Ã¤¤Î´Å¤µ¡ªËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥³ー¥ó Æî¹ñ»Ô¤ÎÇÀ±à¤Ç¼ý³ÏºÇÀ¹´ü¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¼ý³Ï¤¬¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤ÎÇÀ±à¤ÇºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤®¤¿¤Æ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥³ー¥ó¤òÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²«¶â¿§¤Î¼Â¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡£
Æî¹ñ»Ô¤Î¡ÖÇÀ±à¤±¤ó¤Ô¡×¤ÎÂåÉ½¡¦°ËÈøÌÚ·ò¤µ¤ó¤Î3¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÈª¤Ç¤Ï8ÉÊ¼ï¡¢Ìó10ËüËÜ¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý³Ï¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î5·î18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢6·î3Æü¤Ï¸áÁ°4»þ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥³ー¥ó¤Î°ì¼ï¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡×¤ä¡Ö¥´ー¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤Î¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÈøÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯¤â¥Õ¥ëー¥Ä¥³ー¥ó¤Ï½çÄ´¤Ë°é¤ÁÅüÅÙ¤Ï¡¢20ÅÙÁ°¸å¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÀ±à¤ÎÁÒ¸ËÁ°¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤éÈéÉÕ¤¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥³ー¥ó¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢7·îÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÂ³¤6·îÈ¾¤Ðº¢¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÉÊ¼ï¡¦ÎÌ¤È¤â½¼¼Â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£