¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô °ËÆ£´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤ ¸åÇ¤¤ËÄÔÅÄ¶¯²½ÉôÄ¹
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°ËÆ£¾´´ÆÆÄ¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï6·î1Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇFCÎ°µå¤Ë1ÂÐ2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á5»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï4ÇÔ1Ê¬¤±¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢1ÆüÉÕ¤Ç°ËÆ£¾´´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬J3¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿µîÇ¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢J2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ï12°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢4·î20Æü¤ÎÂè10Àá°Ê¹ß¡¢5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï11°Ì¤È¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê»þÂå¤ËÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ä¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÄÔÅÄ¿¿µ±¶¯²½ÉôÄ¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢8Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦¾ÂÄÅÀï¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¤Þ¤¹¡£