28ºÐ¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶Ø»ß¤ËÀäË¾¡Ä¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©ÃË»Ò¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¡×
º£Ç¯4·î¤Ë±Ñ¹ñºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤ÎË¡ÅªÄêµÁ¤ÏÀ¸Êª³ØÅªÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡Ö2010Ç¯Ê¿ÅùË¡¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÈÀÊÌ¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê½÷À¤ÈÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÀÊÌ¤ò»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎÀÊÌÇ§Äê¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡ÖÊ¿ÅùË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø½÷À¡Ù¤ÎÄêµÁ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊFA¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¾ì¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢FA¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤Ï28¿Í¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë28ºÐ¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¹¥«¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡£¤¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¸¥¿È¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©ÃË»Ò¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡©¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î³§¤¬»ä¤ò¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
4Ç¯Á°¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿Èà½÷¥Ó¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÀÅ¾´¹Ä¾¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Â¾¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤À¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¡£»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂ³¤±¤ëµ¡²ñ¤Î°ìÉô¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¥³¡¼¥Á¤ä¿³È½¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î°¦¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿Í¡¹¤È·Ò¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç100%¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¡×
¤¤¤ÞºÇ¤âµëÎÁ¤¬¹â¤¤½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼êTOP5¤È¤½¤ÎÇ¯Êð
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤ÎÇÓ½ü¤ò»Ù»ý¤¹¤ë½÷»ÒÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆ¿Ì¾Áª¼ê¤Ï¡ÖÂÐÀï¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î½÷ÀÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤¿¡£¿ÈÂÎÅª¤Êº¹°Û¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤ò¡¢Ä¾ÀÜÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£»ä¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¿³È½¤äFA¤Ë²¿¤«¸À¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨ÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯È³¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÉü¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£