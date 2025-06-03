»°ÂåÌÜJSB»³²¼·òÆóÏº¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¤òÀ¸Êó¹ð¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬6·î3Æü¡¢²ÐÍË¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¿¤¢¤µ5»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤¬Âè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼·òÆóÏº¡õÄ«ÈæÆàºÌ¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
6·î2Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿»³²¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¿§¡¹ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 ¡ÈKINGDOM¡É¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÌÀÆü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÎËÍ¤Î¥¥ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»³²¼¤Ï¡¢2021Ç¯7·î26Æü¤ËÄ«ÈæÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼·òÆóÏº¡õÄ«ÈæÆàºÌ¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
¢¡»³²¼·òÆóÏº¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¤òÀ¸Êó¹ð
6·î2Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿»³²¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¿§¡¹ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»³²¼¤Ï¡¢2021Ç¯7·î26Æü¤ËÄ«ÈæÆà¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û