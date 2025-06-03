¡Ö¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¡×¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬ÊÆ²Á³Ê¤Î¡ÈÃÏ°èº¹¡É¤Ë¸ÀµÚ¡¡Á´¹ñ¤Ç²Á³Ê¤Ë¡ÖÌó1500±ß¤Î³«¤¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤Î²Á³Ê¤ËÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
ºÇÄã²Á³Ê¤¬Á´¹ñ¤Ç2980±ß¡¢Á´¹ñºÇ¹â³Û4480±ß¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÌó1500±ß¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±¡Ê²Á³Ê¤¬¡ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µÄÏÀ¤Î°ì¤Ä¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤Î¥³¥á²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿ï°Õ·ÀÌó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÈæ³ÓÅª¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î¼è°ú¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊÖ´Ô¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£