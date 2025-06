「GU」は、6月13日(金)から、ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したコラボレーションコレクションを全国の店舗とオンラインストアで発売する。■全18種類をラインナップ今回登場するのは、6月26日(木)に発売される、『DEATH STRANDING』の待望の続編となるアクションアドベンチャーゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とのコラボコレクション。

主人公サムが所属する部隊“DRAWBRIDGE”と、サムの行く手を阻むヒッグス&謎の機械化兵団をイメージした本コレクションは、全18種類のアイテムをラインナップ。“DRAWBRIDGE”のロゴ入り「グラフィックT」をはじめ、ナイロンリップストップ素材を使用した「ダブルポケットシャツ」、モチーフをカモフラージュ柄にデザインした「ラウンジセット」などが並ぶ。また、「ボクサーパンツ」や「ソックス」といった、普段のコーディネートにさりげなく合わせやすいアイテムも用意。『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』発売がますます楽しみになるコレクションとなっている。