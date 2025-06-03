¡Ö°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢ON¥³¥ó¥Ó¤ÎÌÁÍ§Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î»àµî¤òÅé¤à¡Öº£¤ÏÂþ¡¹¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µµð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤È3Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ä¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Ê¤É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£89ºÐ¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æµð¿Í¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜµå»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢Î¹Î©¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÂþ¡¹¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£