²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ·×¾å¤ÇË¡¿ÍÀÇÌó3200Ëü±ßÃ¦ÀÇ¤«¡¡ÄÌ¿®»ö¶È²ñ¼Ò¤ò·º»ö¹ðÈ¯ ¡Ö²»À¼ÄÌÏÃ¤Î¤«¤±ÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×°ÍÑ¤ÇÂ¿³Û¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤«¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô
Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÇÄÌ¿®»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤È¤½¤ÎÂåÉ½¤¬²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥È¡×¤È»³ÃæÎ¼°ìÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÃæÂåÉ½¤Ï²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½1²¯2600Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ª¤è¤½3200Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÃæÂåÉ½¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö²»À¼ÄÌÏÃ¤Î¤«¤±ÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀÜÂ³ÎÁ¼ýÆþ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JNN¤Ï»³ÃæÂåÉ½¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£