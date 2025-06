【牧野真莉愛 写真集「M.21 」】 6月3日配信開始 価格:2,860円

ワニブックスは、牧野真莉愛さんのデジタル限定写真集「M.21」を本日より配信する。価格は2,860円。

本写真集は、2022年に出版された8作目の写真集を電子書籍化したもの。「モーニング娘。’25」のメンバーとして活躍する牧野真莉愛さんが、石垣島と小浜島で20歳になったばかりのしなやかなボディを披露。

小浜島での水平線から朝日が昇る幻想的なカットや、寝起きシーンで見せるあどけない素顔、これまで見られなかったような大人びた表情を収めたナイトショットも収録。牧野さんの“現在地”と“新境地”を感じさせる一冊となっている。

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.