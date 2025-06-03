1ÆüÃæÅ´Æ»¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ª°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¡×
°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¶áÅ´Àþ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¡×
°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤è¤ê¡¢¶áÅ´Àþ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÎÇä¡ª
¢£ÅÅ¼Ö¤¬¸«¤¨¤ëÀþÏ©Â¦¤ÎµÒ¼¼¤ò³ÎÌó¡ª
ÀþÏ©Â¦¤ÎµÒ¼¼¤ò³ÎÌó¤¹¤ëËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶áÅ´Àþ¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤ò´Ö¶á¤ÇÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¶áÅ´°ËÀª»Ô±Ø¤è¤êÅÌÊâ2¡Á3Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¶áÅ´»³ÅÄÀþ¤Î°ËÀª»Ô±Ø¡¦±§¼£»³ÅÄ±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÄÌ²á²ó¿ô¤¬1ÆüÌó80ËÜ¤ÈÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¹¥¤¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤¤ªÉô²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤ò¾å¤«¤é¤â¡¢²£¤«¤é¤â¡ª´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ª
µÒ¼¼¤«¤é¸«¤¨¤ëÅÅ¼Ö¤ÎÎ¥¹ç¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë¸ºÂ®¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÎ¥¹ç¤ä¡¢¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÅ´ÃËÅ´½÷¡¢»£¤êÅ´¤Î³§Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÅ¼Ö¤Î²»¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡ª¡©¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤«¤é¤âÅÅ¼Ö¤¬¸«¤¨¤ë¡ª
2023Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹¥µ¥¦¥Ê¤Î¾®Áë¤«¤é¤â¡¢¶áÅ´Àþ¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(ÃËÀÍÑ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤«¤é¤Î¤ß¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀÂ¦¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢ÀßÃÖ¤ÎÆâµ¤Íá¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
¥Æ¥é¥¹¥µ¥¦¥Ê³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹
Ä«Æü¥µ¥¦¥Ê(ÃËÀÍÑ)
·î¸÷¥µ¥¦¥Ê(½÷ÀÍÑ)
Æâµ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢£½Ü¤ÎÌ£³Ð¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎÁÍý¤òÄó¶¡
¥Û¥Æ¥ë1³¬ÏÂ¿© ³¤¤Ç¤Ï¡¢·îÂØ¤ï¤ê²ñÀÊÎÁÍý¤Î6·î¤ÎÆâÍÆ¤¬½é²Æ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê°ìÁØ¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤Èµ¨Àá¤Î¾ð·Ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢É÷¼ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ËÀª»ÖËàÃÏ°è¤Ç¤Ï5·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç°ËÀª³¤Ï·¤¬¶Øµù¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï»ºÃÏ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ËÀª³¤Ï·²ñÀÊ¤Ï°ú¤Â³¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê°ìÉôÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨°ËÀª³¤Ï·²ñÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Æµ¨»ÅÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈÎÇäµÙ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
6·îÅÙ²ñÀÊÎÁÍýÀèÉÕ¤ÈÁ°ºÚ
µÛ¤¤Êª¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¤¹¤êÎ®¤·
¾¾ºåµí²ñÀÊ¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥
³¤Á¯²ñÀÊ¤Î¥á¥¤¥óµ´³Ì¾Æ¤
´ÅÌ£»çÍÛ²ÖÌß
¢£¥×¥é¥ó³µÍ×
¡»¥×¥é¥óÌ¾
¡ÚÄ«¿©ÉÕ¡¦¼¼¿ô¸ÂÄê¡Û¶áÅ´Îó¼Ö¤¬´Ö¶á¤Ç´Ñ¤ì¤ë¡ª¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼µÒ¼¼³ÎÌó¥×¥é¥ó¢ö
¡»µÒ¼¼¥¿¥¤¥×
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥·¥ó¥°¥ë¡¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ó¥°¥ë¡¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡¿¥À¥Ö¥ë(¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼³ÎÌó¡¿¶Ø±ì)
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó
¡»½ÉÇñÎÁ¶â
1Ì¾ÍÍ1¼¼(Ä«¿©ÉÕ)¡¡10,885±ß¡Á
1Ì¾ÍÍ1¼¼(Æó¿©ÉÕ)¡¡24,085±ß¡Á
¢¨²Á³Ê¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
¡»Í½Ìó
¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶áÅ´Àþ¼ÖÎ¾¤Ï²¼µ(½çÉÔÆ±)
50000·Ï¤·¤Þ¤«¤¼¡¢23000·Ï°ËÀª»ÖËà¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢21000·Ï¥¢¡¼¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥×¥é¥¹¡¡Åù
50000·Ï¤·¤Þ¤«¤¼¤Ï15»þ32Ê¬¡¢16»þ23Ê¬±§¼£»³ÅÄ±ØÈ¯¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï80000·Ï¤Ò¤Î¤È¤ê¤Î±¿¹Ô¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¢¨¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¹ï¤Ï15»þ¡Á¡£
ÎÃ¤·¤¤¤ªÉô²°¤Ç»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
¡Ö°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡×
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©516-0072¡¡»°½Å¸©°ËÀª»ÔµÜ¸å2ÃúÌÜ26-22
TEL¡¡¡¡ ¡§0596-26-1111
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´°ËÀª»Ô±ØÅÌÊâ2Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¡¡120Âæ(¼«Áö¼°)ÌµÎÁ
²°³°Ãó¼Ö¾ì¡¡Âç·¿¥Ð¥¹2Âæ¡¿Ãæ·¿¥Ð¥¹1Âæ
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¥Û¥Æ¥ëÆâ´Ñ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 1ÆüÃæÅ´Æ»¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¡ª°ËÀª¥Ñ¡¼¥ë¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¥×¥é¥ó¡× appeared first on Dtimes.