LUNA SEAのRYUICHI(ボーカル)、INORAN(ギター)、そしてキーボーディスト/コンポーザーのH.Hayamaによるユニット・Tourbillonが、デビュー20周年を記念して18日にリリースするニューアルバム『BOUNDLESS』の収録内容を公開した。同作には、リード曲「All The Way」を含む全7曲に加え、CD+Blu-ray盤にはボーナストラックが収録される。Blu-rayには「All The Way」のミュージックビデオと、新たなアーティストフォトや同MVのメイキング映像「Behind The Scenes」が収められている。

なお、「All The Way」は4日より先行配信がスタートし、同日20時よりミュージックビデオがYouTubeにて公開される。音源は空間オーディオとしても楽しめる仕様だ。RYUICHIは「人生という旅の中で出会った3人の“友情”をテーマに作詞してみました」と語り、INORANは「スタッフとともにいろいろなアイデアを入れた作品になったと思います」とコメント。H.Hayamaは「(「All The Way」は)これまでのTourbillonにはあまりなかった、新しくも温かい作品にMV含め仕上がったと思います」と手応えを明かした。28日からは『BOUNDLESS』を引っさげて東名阪ツアーもスタートする。