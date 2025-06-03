ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé 2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬6·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢2025Ç¯3·î»£±Æ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯3·î15Æü¤ËMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥ºby¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ª¤òÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Êú¤´ó¤»¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢2025Ç¯3·î»£±Æ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯3·î15Æü¤ËMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥ºby¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ª¤òÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Êú¤´ó¤»¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û