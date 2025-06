MicrosoftがEUで施行されているデジタルサービス法(DSA)への対応としてWindowsに複数の更新を適用することを発表しました。更新には「Microsoft製ブラウザ『Edge』のアピールを控える」「Microsoft Storeをアンインストール可能にする」といった内容が含まれています。ただし、更新は欧州経済領域(EEA)でのみ展開され、日本は対象外です。

Updates to Windows for the Digital Markets Act | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2025/06/02/updates-to-windows-for-the-digital-markets-act/◆Edgeのアピールを控えめにWindowsにはMicrosoft製ブラウザのEdgeが標準搭載されています。MicrosoftはユーザーをEdgeに引き留めることに注力しており、これまで「EdgeでFirefoxをダウンロードしようとするとEdgeを推奨する画面が表示される」「EdgeでChromeの公式サイトにアクセスするとEdgeの有用性をアピールする画面が表示される」といった事象が報告されてきました。EdgeでChromeをダウンロードするユーザーに「なんで?」と尋ねるポップアップが表示される - GIGAZINE2025年5月29日にリリースされたバージョン137.0.3296.52以降のEdgeでは、「タスクバーのボタンをクリックする」などの「Edgeを直接起動する操作」をしない限り、「Edgeを規定のブラウザとして設定するかどうかの確認メッセージ」が表示されないようになりました。また、記事作成時点ではEdgeをアンインストールすると「Edgeの再インストールを求める通知」が表示されますが、2025年6月以降に配布されるWindows 10およびWindows 11向けの更新を適用すると再インストール推奨通知が表示されないようになります。ただし、これらの機能はいずれもEEA圏内のみで展開されます。◆規定のブラウザ記事作成時点では、任意のブラウザを「規定のブラウザ」に設定すると、「.http」や「.https」といった拡張子のファイルが規定のブラウザで開かれます。新たに規定のブラウザと紐付けられるファイル拡張子やリンクタイプの対象が拡大しました。紐付けられるファイル拡張子やリンクタイプは以下の通り。拡張子:「.htm」「.html」「.mht」「.mhtml」「.shtml」「.svg」「.xht」「.xhtml」「.xml」リンクタイプ:「ftp」「http」「https」「read」また、規定のブラウザを変更すると、そのブラウザが自動的にタスクバーに固定されるようになりました。この機能は設定から無効化することもできます。これらの機能は2025年7月にEEA圏内で展開される予定です。さらに、2025年6月にはロック画面やウィジェット内のリンクをEdgeではなく規定のブラウザで開けるようにする更新もリリースされます。◆Windows SearchでBing以外を選択可能にWindows SearchはWindowsに組み込まれた検索機能で、スタートメニューやタスクバーに配置された検索バーからローカルやウェブ上の情報を検索できます。このWindows Searchのウェブ検索機能ではMicrosoft製検索エンジンのBingが使われていますが、他の検索エンジンも選択できるようになります。複数の検索エンジンを共存させることができ、並び順も任意に設定可能です。Windows Searchの変更は2025年6月上旬にEEA圏内で展開される予定です。◆Microsoft StoreをアンインストールEEA圏内では2025年後半からMicrosoft Storeをアンインストールできるようになります。アンインストールはスタートメニューや設定から実行可能になる予定です。