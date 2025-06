´ØÀ¾-¥°¥¢¥àÀþ¤ò7·î18Æü¤è¤ê±¿¹ÒºÆ³«¡ª¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ

韓国のLCC『ティーウェイ航空』は、今回2020年より運休していた関西(大阪)-グアム線を2025年7月18日(金)より運航再開します。

ティーウェイ航空

<6月の『月間グアム旅』概要>

◆販売期間 :2025年6月2日(月)10:00〜6月30日(月)

◆搭乗期間 :2025年7月18日(金)〜10月25日(土)帰着まで

※詳細は公式HPで確認してください

◆対象出発地:関西国際空港(第1ターミナル)

◆目的地 :グアム

韓国のLCC『ティーウェイ航空』は、今回2020年より運休していた関西(大阪)-グアム線を2025年7月18日(金)より運航再開!

フライト時間は約3時間半、日本との時差はわずか1時間と手軽に行けてリピーターも多いグアム。

関西発グアム便で“行きは午前発/帰りは午後発”の現地時間をたっぷりとれるのは、ティーウェイ航空だけ。

限られた日程で現地レジャーやショッピングなど、最大限にグアムを楽しめます。

▼グアム線フライトスケジュール(7月18日〜)

・TW509便:関西(KIX) 10:40発 → グアム(GUM) 15:20着

・TW510便:グアム(GUM) 16:20発 → 関西(KIX) 19:10着

※運航スケジュールは変更になる可能性があります

LCCといえば、条件によって受託手荷物が有料の場合がありますが、ティーウェイ航空のグアム便は運賃クラスに関係なく、全てのお客様を対象にお一人様1個(23キロまで)無料でお荷物をお預けいただけます。

さらに、ティーウェイ航空では毎月月初めに公式ホームページにてお得なプロモーション「月間グアム旅」を実施中。

6月の月間グアム旅ではスマート運賃から20%OFFになる割引コードを発行します。

割引コード利用時、スマート運賃が片道総額28,000円代〜*とお得に購入できます。

なお、7月20日(日)TW510便に限り、同割引コードでスマート運賃から80%OFF → 総額19,000円代〜*を予定しています。

*燃油サーチャージ・諸税等全て含む/レートにより若干変動有り

(運賃クラス:イベント・スマート・一般)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 関西-グアム線を7月18日より運航再開!ティーウェイ航空 appeared first on Dtimes.