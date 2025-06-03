¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBUDDiiS¡ØJOURNiiYⅡ¡Ù¥Ä¥¢ー´°¿ë¡ª²£ÉÍ2days¤Î¥ì¥Ýー¥ÈÅþÃå

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OVER TURE
1. Gotcha
2. HONEY
3. Utopia
4. her+art
5. Sonic
6. OZ
7. JEALOUS
8. ENCHANT
9. ¥á¥É¥ìー
¢£Day1
a.BEASTS2
b.Dream Love
c.ON & ON
d.SM:)LE
e.ALRIGHT
f.YO OH
g.Beautiful
¢£Day2
a. Magic
b. P.A.R.T.Y
c. Glow Gold
d. WE HIGH
e. Mr.FREAK OUT
f. Koi to me
g. Lack
10. Iris
11. LOVE ME
12. ALIEN BOY
13. LOUD
14. Brightness
15. The One
En1. BUD
TEXT BY À¶¿åÁÇ»Ò
PHOTO BY ºû¿¹·ò°ì¡¦¥¦¥Á¥À¥¢¥¥ä
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2025.05.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖLOVE ME¡×
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