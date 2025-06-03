¡ÚÂ®Êó¡Û¥í¡¼¥½¥ó¡¡2021Ç¯»º¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É¤ò1¥¥í¡áÀÇÈ´¤360±ß¤ÇÈÎÇäÌÜ»Ø¤¹
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î2021Ç¯»º¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1¥¥í¡áÀÇÈ´¤360±ß¤ÇÁ´¹ñÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÃæ¾®¸þ¤±¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯»º¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡É¤ò500¥È¥ó¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¤³¤Î¿½ÀÁ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¢§2¥¥í¡áÀÇÈ´¤700±ß¡¢¢§1¥¥í¡áÀÇÈ´¤360±ß¤Î¾®ÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ÎÆþ²Ù¸å¡¢ºÇÃ»3Æü¤Ç°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®¸þ¤±¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬1¥¥í¡áÀÇÈ´¤400±ß¤Ç6·î¾å½Ü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£