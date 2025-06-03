²¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦²¬ÅÄÊþÊö¤µ¤ó¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÄ³ØÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Êì¹»¤ÎÂç³Ø¤Ç¼ø¶È¤Ø¡¡¸µ¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½
¸Î¡¦²¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄÊþÊö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦²¬ÅÄÊþÊö¤µ¤ó¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÄ³ØÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Êì¹»¤ÎÂç³Ø¤Ç¼ø¶È¤Ø¡¡¸µ¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¼ø¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡¡
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö6/3(²Ð)13:20¡Á17¹æ´Û6³¬ËÜÂ¿¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ë¤Æ»ä¤âºß³ØÃæ¤ËÍú½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¹¹ð¿´Íý³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤¹¡¡º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÄ³ØÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¡¸½ÌòÀÄ³ØÀ¸¤ÎÊý¡¡ÅöÆü¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤âÀ§ÈóÄ°¤¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÀÄ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤È¤â¤ß¤µ¤ó¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ÖµÁ¤·¤Ê¤¬¤éÂô»³¤Î¸½ÌòÀ¸¤È¸òÎ®½ÐÍè¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊþÊö¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡²¬ÅÄÊþÊö¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1998/10/05
¿ÈÄ¹¡§172Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§O·¿
³ØÎò¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ÊÂ´
¼ñÌ£¡§¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¥³¥Ô¡¼¡¢¥á¥¤¥¯¡¢ÁÝ½ü¡¢Íî¸ì´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¢´Ý°Åµ¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢±ó±Ë
»ñ³Ê¡§¥Ë¥å¡¼¥¹»þ»öÇ½ÎÏ¸¡ÄêÆóµé¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡ÄêÆóµé¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÂè°ì¼ïÌÈµö¡¢´Á»ú¸¡Äê½àÆóµé¡¢±Ñ¸ì¸¡Äê°ìµé
·ÐÎò¡§
2019¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½
Âè44²ó¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Õ¤ì¤¢¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÎÐ¤ÎÂç»È
¥Ó¥¸¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó´Ñ¸÷Âç»È
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û