公開されている裁判所文書に、AI企業・OpenAIのChatGPTに対する野望が概説されています。この裁判所文書によると、OpenAIはChatGPTをiPhoneやAndroid、Windowsのデフォルトの検索エンジンやAIアシスタントにすることを狙っているようです。ChatGPT’s goal is to be a ‘super assistant’ for every part of your life | The Verge

https://www.theverge.com/command-line-newsletter/677705/openai-chatgpt-super-assistantCourt documents reveal ChatGPT is coming for your iPhone - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/06/02/openai-is-coming-for-your-iphone/アメリカ司法省によるGoogleに対する独占禁止法違反訴訟の一環として、OpenAIが裁判所に提出した書類の中に「ChatGPT: H1 2025 Strategy」(ChatGPT:2025年上半期戦略)と題されたものがあります。これはOpenAIが2024年後半に作成した文書で、OpenAIのChatGPTを「スーパーアシスタント」に変えるための戦略が概説されたものです。この資料の中で、OpenAIは「スーパーアシスタントとは一体何でしょうか?それは、それはT字型のスキルを持つインテリジェントな存在です。ユーザーに合わせてパーソナライズされ、ウェブ版ChatGPT、ネイティブアプリ、電話、メール、Siriなどのサードパーティー製サーフェスなど、どこにいても利用できる存在がスーパーアシスタントです。T字型である理由は、退屈な日常的なタスクに対する幅広いスキルと、ほとんどの人が不可能だと感じるタスク(コーディングから始まる)に対する深い専門知識を持っているためです。幅広い部分は、質問に答える、家を探す、弁護士に連絡する、ジムに参加する、休暇を計画する、プレゼントを買う、カレンダーを管理する、ToDoリストを管理する、メールを送信するなど、生活を楽にすることに重点が置かれています。深い部分は(編集済みで閲覧不可能)に関するものですが、あまり関心のないユーザーにリーチするにつれ、(編集済みで閲覧不可能)に注目する必要があります」と説明しています。9to5MacはOpenAIのスーパーアシスタントに関する概説について、「一言でいえば、ChatGPTがブラウザやアプリで開くだけのものではなく、常にユーザーと共にあり、常にユーザーの声を聞き、いつでも助けてくれる存在となる未来を思い描いているようです。これはSiriが目指していたまさにそれです」と言及。OpenAIは2025年上半期にメモリ機能を強化して過去に行ったすべての会話を記憶し、いつでも過去の会話に基づく応答が可能になりました。ChatGPTのメモリ機能が大幅に強化されて過去のすべての会話を参照可能に - GIGAZINE他にも、ユーザーに代わってウェブブラウザ上で複雑なタスクを実行できる「Operator」を発表しており、これらはまさにOpenAIの定義するスーパーアシスタントになるために必要な機能であると9to5Macは指摘しています。OpenAIがあらゆるウェブサイトでのタスクをAIに依頼できる「Operator」を発表 - GIGAZINEまた、OpenAIは裁判所文書の中で「真の選択は競争を促し、すべての人に利益をもたらします。ユーザーはAIアシスタントを選択できるべきです。iOS、Android、Windowsを使っているなら、ChatGPTをデフォルトのAIアシスタントとして設定できるべきです。Apple、Google、Microsoft、Metaはユーザーに公平な選択肢を提供することなく、自社のAIを推進するべきではありません。検索エンジンについても同様です。Google、Apple、Microsoftはユーザーにデフォルトの検索エンジンに関する選択肢を提供し、ChatGPTを含むAIアシスタントが自社の検索エンジンのインデックスにアクセスできるようにする必要があります」と述べ、ChatGPTを大手OSで使えるデフォルトの検索エンジンやAIアシスタントにする野望を明かしています。なお、AppleのAIロードマップは混迷を極めており、Siriのエンジニアリング責任者はApple Vision Proの開発責任者だったマイク・ロックウェル氏に交代しました。これまでSiriのエンジニアリング責任者を務めてきたロビー・ウォーカー氏は、「Knowledge」と呼ばれる新しい社内プロジェクトを率いています。AppleはiOS 19でSiriをどのようにアップデートする予定なのか? - GIGAZINE