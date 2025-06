電子レンジの登場で、私たちの調理方法や生活習慣は大きく変わりました。それと同じように、今後キッチンやライフスタイルを変えていくかもしれないのが、AIクッキングロボットの存在です。

↑「Al Dente」(左)のパスタのお味は?(画像提供/Next Robot)

米カリフォルニアを拠点にロボット開発を行う企業、ネクスト・ロボットが、シカゴで開催された全米レストラン協会主催のショーで披露したのが、業務用の最新調理ロボットの「Al Dente」。

英語でアルデンテを意味する「al dente」と「AI」をかけてネーミングされたと考えられるこの調理ロボットは、人の助けを一切必要とせず、パスタを4〜5分で自動で作ってくれます。

パスタの茹で具合も、茹で時間や鍋の温度だけでなく、視覚的な情報もヒントにしながら完ぺきに料理するのだとか。イタリア料理で定番のスパゲッティ・ポモドーロからリゾット料理まで対応可能なのだそうです。

このAIクッキングロボットは2025年後半から発売が予定されており、カフェやカジュアルレストラン、店舗は存在せずデリバリーのみで対応するゴーストキッチンレストランなどでの利用が見込まれています。

ネクスト・ロボットは、1時間に900人分もの料理を高速で作れるロボットを開発。レストラン、ケータリング施設、高齢者施設など、すでに100以上の場所で活用されています。キッチンの設備費や人件費を考えれば、いつも同じ味を作れるAIクッキングロボットは、レストラン経営者にとってかなり心強い存在になりそうです。

