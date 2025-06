ヒルトン広島にて中国・四国地方で初となる、サンリオのキャラクターとのコラボレーションスイーツビュッフェを開催。

オールデイダイニング「モザイク」にて金・土・日・祝日限定で「シナモロールのマリンスイーツクルーズ」が楽しめます☆

ヒルトン広島 オールデイダイニング「モザイク」サンリオキャラクター コラボレーションスイーツビュッフェ「シナモロールのマリンスイーツクルーズ」

期間:2025年7月12日(土)〜9月7日(日)の金・土・日・祝日限定 ※2025年7月18日(金)を除く

時間:15:00〜17:00(L.O. 16:45)

料金:1人 4,300円(税・サ込)/お子様(6〜12歳) 2,150円(税・サ込)

※スペシャルトロピカルドリンクは別途 1,500円

会場:オールデイダイニング「モザイク」(ヒルトン広島6F)

ヒルトン広島の6階にあるオールデイダイニング「モザイク」にて、中国・四国地方で初となるサンリオのキャラクター「シナモロール」とのコラボレーションスイーツビュッフェを開催。

2025年7月12日〜9月7日までの期間、金・土・日・祝日限定で「シナモロールのマリンスイーツクルーズ」が楽しめます☆

「シナモロール」は「サンリオキャラクター大賞」にて2020年〜2024年まで、5連覇を達成した大人気キャラクターです。

ビュッフェには、「シナモロール」や友達のキャラクターたちを乗せた、キュートなクルーズ船オブジェと南の島をイメージした空間も☆

キャプテンハットをかぶった船長“シナモン”や、“シナモンフレンズ”たちが繰り広げる、マリンクルーズの世界観が表現されています。

ヒルトン広島エグゼクティブペストリーシェフ鷲見真奈美(すみ まなみ)氏が手掛けるのは、約20種類のオリジナルスイーツと9種類のセイヴォリー。

海やクルーズ、「シナモロール」のキャラクターたちから着想を得たメニューがならび、お好きなだけ味わえます!

メインケーキの「キャプテン・シナモロール」は、しっとり食感のベイクドチーズケーキに、キャプテン帽を身に着けた“シナモン”がインパクト大!

「夏のお空の雲の上」は、大きな耳で空を飛べる“シナモン”が、雲の上でカモメと一緒に遊ぶ様子をイメージしています。

爽やかなヨーグルトのムースに、ブルーベリーのジュレを忍ばせているのもポイントです☆

ほかにも、ストロベリーショートケーキをまるでリボンのような水色クリームで夏らしく仕上げた「お出かけみるくのお散歩ケーキ」や

シナモン風味のふわふわシフォンケーキにオレンジとマスカットを乗せ、“シフォン”の耳の形に見立てたマカロンをトッピングした「元気いっぱい!ビタミンシフォン」も登場。

“シナモンフレンズ”をモチーフにした、遊び心溢れるスイーツが勢ぞろいします。

また「南の島のココナッツムース」などスモールポーションのスイーツも「シナモロール」のキャラクターより着想を得た、愛らしいメニューが多数。

「トレジャーマカロン・シナモロールの大冒険」は、ライムのホワイトチョコレートガナッシュをサンドしたスイーツ。

大きな耳をパタパタさせ、空を飛びながら冒険を楽しむ“シナモン”が描かれています!

「モカのショコラリボン」は、ミルクチョコレートとバナナの濃厚ムースで、オシャレな“モカ”のリボンを冠したデザインに。

コーヒー味の「カプチーノのお昼寝ドリンク」は、“カプチーノ”のホイップのような、お口をイメージしています。

「鳥さんもいっしょ」など、“シナモンフレンズ”のチャームポイントを取り入れた、バラエティ豊かなスイーツも取りそろえています☆

さらに、優しい甘さの白桃のムースとジャムにレモンゼリーを利かせ、南の島のビーチを表現した「ピーチ・ビーチ」や

広島レモン果汁とショウガを組み合わせたムースに、いかり型のクッキーを乗せ、マリンルックに仕上げた「サマーシトラス・アンカー」

甘酸っぱい乳酸菌テイストのドリンクを使ったムースに、グレープフルーツのジュレを忍ばせ、クルーの帽子をイメージした「マリンキャップ」なども登場。

夏らしいマリンモチーフのスイーツも、ビュッフェ台を彩ります。

ライブステーションでも「シナモロール」の世界観を満喫できるように、特製スイーツを提供。

シェフが目の前でホイップクリームと“シナモン”型の焼き菓子をトッピングする「“カフェ・シナモン”特製アイスクリーム」が用意されます!

アイスはバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類から、好きなフレーバーが選択可能です。

「空色リボンシュー」には、ストロベリー風味のカスタードクリームをクッキーシューに忍ばせ、ピンク色のふわふわクリームと空色のリボン型チョコレートをトッピング。

セイヴォリー9種は、少し遅めのランチにもおすすめなラインナップ。

シナモンと白みそ、マヨネーズを和えたソースでご用意する「スパイシーシナモンチキン」や、丸くかわいらしい見た目に揚げた「チーズボールフライ」が登場します。

「ポテトウェッジ コンソメシーズニング」や「ペパロニピザ」などもあり、多彩なメニューが楽しめるのも嬉しいポイントです。

店内には「シナモロール」や「シナモンフレンズ」との夏の思い出を撮影できる、フォトジェニックなデコレーションやフォトスポットも完備。

ビュッフェ台に隠れている「シナモロール」のキャラクターを探し出すと、ご褒美スイーツがもらえる特別企画も開催されます!

2025年の夏、家族や友人、お子さんと一緒に「シナモロール」の甘く楽しいマリンクルーズを満喫できるビュッフェです☆

追加オプション:「スペシャルトロピカルドリンク」

価格:ビュッフェ料金+1,500円

別途1,500円で「シナモロール」をイメージした「スペシャルトロピカルドリンク」もラインナップ。

パイナップルジュースとココナッツミルクのドリンクに、“シナモン”のマシュマロがトッピングされています。

サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とコラボした、中国・四国地方で初のスイーツブッフェ。

ヒルトン広島の「サンリオキャラクター」コラボレーションスイーツビュッフェ「シナモロールのマリンスイーツクルーズ」は、2025年7月12日〜9月7日の金・土・日・祝日限定で開催されます!

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661293

