60fps¥ê¥¢¥«¥á¥éÅëºÜ¤Ç¸åÊý¤Î±ÇÁü¤¬³ê¤é¤«¡ªMAXWIN¡ØMDR-C014¡Ù¡ØMR-C001¡Ù

MAXWINは、60fpsリアカメラ搭載で後方の映像が超滑らかなハイスペックデジタルミラー『MDR-C014』と『MR-C001』を販売中。

MAXWIN『MDR-C014』『MR-C001』

MAXWINは、60fpsリアカメラ搭載で後方の映像が超滑らかなハイスペックデジタルミラー『MDR-C014』と『MR-C001』を販売中です!

MAXWIN MDR-C014

走行のすべてをリアルな映像で残す、55fps&60fpsで驚きの鮮明さ!

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されいている60fpsを採用。

従来品カメラ(25〜30fps)に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

※フロントカメラはLED信号に対応させるため55fpsを採用。

暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供します。

HDR&WDR機能も搭載し、逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保します。

取り付け時の配線がスッキリ!本体に接続するケーブルは1本だけ。

取り付けも簡単です。

MAXWIN MR-C001

純正ミラーに被せるだけで取り付けられるハイスペック10.88インチデジタルミラー。

1080P高画質を誇り60fpsの滑らかで自然な高精細映像を実現。

HDR+WDR搭載で明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。

トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減します。

リアカメラの表示エリア拡大・縮小機能を搭載し、後方の距離感がわかりやすい映像を表示可能。

バック連動時はガイドライン表示機能で駐車時の安全確認をサポートします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 60fpsリアカメラ搭載で後方の映像が滑らか!MAXWIN『MDR-C014』『MR-C001』 appeared first on Dtimes.