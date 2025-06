¡Ø¥¤¥¯¥¿¡ÙÂåÉ½¡¦µÜÅÄ½Ð±é·èÄê¡ªFor JAPAN ¡¼ÆüËÜ¤ò·Ð±Ä¤»¤è¡¼

イクタは、毎週金曜日21:30放送のABEMAのインターネットテレビ番組「For JAPAN ー日本を経営せよー」に同社代表取締役社長 宮田の出演が決定しました。

For JAPAN ー日本を経営せよー

<番組概要>

番組名 : For JAPAN ー日本を経営せよー

放送日時(予定): ・第1回:6月 6日(金) 21:30〜22:00

・第2回:6月13日(金) 21:30〜22:00

・第3回:6月20日(金) 21:30〜22:00

・第4回:6月27日(金) 21:30〜22:00

※2025年6月から全12回出演予定。

(他日程は未定)

※放送日・放送時間は変更になる場合があります。

最新情報は番組公式サイト等を確認してください。

放送媒体 : ABEMA

MC : 古舘伊知郎、アシスタントMC 平井理央

イクタは、毎週金曜日21:30放送のABEMAのインターネットテレビ番組「For JAPAN ー日本を経営せよー」に同社代表取締役社長 宮田の出演が決定!

番組内容

バブル崩壊直後の1990年代から続く「失われた30年」。

老後の不安や日本社会の未来に希望を感じない若者が増えている。

日本にはもっと【経営力】という力が必要なのではないか?

日本を大きな会社と例え「日本という大きな会社を経営する」にあたり、実際に会社を経営している経営者たちから、日本に対して学びや気づきを与え、これからの日本を成長させていくプロジェクトです。

