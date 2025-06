¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¶¦Í­¡ª¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥é¥Ð¥ë¡¿ABB¡ÖEnergy Efficiency Movement(EEM)¥µ¥ß¥Ã¥È¡×

アルファ・ラバルとABBは、2025年6月24日(火)に、日本で初めてとなる「Energy Efficiency Movement(EEM)サミット」を合同開催します。

アルファ・ラバル/ABB「Energy Efficiency Movement(EEM)サミット」

・日時 : 2025年6月24日(火)13:00〜15:30(12:30受付開始)

・会場 : ABB株式会社 大崎オフィス

(東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 22F)

+オンライン(MS Teams)

・参加費 : 無料(事前登録制)

・申込フォーム: https://forms.office.com/e/DhwA8YLTn6

・使用言語 : 日英逐次通訳あり

【登壇予定】

・Energy Efficiency Movement

・スウェーデン大使館

・アルファ・ラバル株式会社

・ABB株式会社

・株式会社大阪送風機製作所

このサミットでは、エネルギー効率の向上、脱炭素化、そして持続可能な社会の実現に向け、業界を超えた参加企業・団体(ムーバー)が集い、それぞれの取り組みや成功事例を共有します。

エグゼクティブディレクターのMike Umiker氏による基調講演に加え、スウェーデン大使館、株式会社大阪送風機製作所などが登壇予定です。

「日本で初めてEEMサミットを開催できることを大変嬉しく思います。

エネルギー効率の改善は、企業の競争力強化と持続可能な社会の実現に不可欠です。

また、CO2排出削減にも貢献し、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。

アルファ・ラバルは、熱回収やプロセス最適化を通じて、産業界の効率化を支援してきました。

このサミットが、業界を超えた実践的な連携と、日本における新たな一歩につながることを期待しています。」と、アルファ・ラバル株式会社 エネルギー事業本部 本部長 山本 孝臣は述べています。

「ABBは、持続可能な未来の実現に向け、電動化と自動化を通じて産業界の変革を支援しています。

エネルギー効率の向上は、その中核をなすテーマであり、脱炭素への即効性ある一歩です。

今回、アルファ・ラバル社とともに日本初のEEMサミットを開催できることを大変嬉しく思います。

本サミットが、実践的なアクションと業界連携の起点となることを期待しています。」とABB株式会社 モーション事業本部 事業本部長 プリティッシュ・ダラール氏は述べています。

