ÁáÄ«¤ÎÏ»ËÜ¾¾¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¼Ö¤ÈÄ¾¿Ê¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡2¿Í¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç3ÆüÁáÄ«¡¢¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾¤Ç¡¢¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î½÷À¤È¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£