Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡¡ËÌÅç¹¯²ð»á¤¬¡È¸ªÁÈ¤ß2S¡ÉÅê¹Æ¤·ÄÉÅé¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤Î»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò2´ü15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¶¥±ËÃË»ÒÊ¿±Ë¤®¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌÅç¹¯²ð»á¡Ê44¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Îº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¦¡£ÁÓ¼ç¤Ï¼¡½÷¡¦»°Æà¡Ê¤ß¤Ê¡Ë»á¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£