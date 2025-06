保護犬猫の写真やプロフィールが掲示され、じっくりと動物たちを知れる！アトレ新浦安「第11回 ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会

アトレ新浦安では、一般社団法人Do One Goodが主催する「第11回 ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会を「6月4日“猫をハグする日(National Hug Your Cat Day)”」にちなみ、2025年6月4日(水)〜11日(水)の期間に開催します。

アトレ新浦安「第11回 ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会

「第11回 ADOPTION PARK」保護犬猫譲渡会では、保護犬猫の写真やプロフィールが掲示され、訪れる方々がじっくりと動物たちを知ることができます。

また、開催期間中は猫を飼うことが難しい方々も保護活動に参加し、保護猫達を応援できる「猫の推し活neco-note」も案内します。

日程 :2025年6月4日(水)〜11日(水)

時間 :10:00〜21:00

場所 :アトレ新浦安 1Fガーデンテラス

参加費 :無料(自由観覧)

主催 :一般社団法人Do One Good

同時案内:猫の推し活neco-note

また、開催期間中は、株式会社neconote(本社:東京都杉並区、代表取締役:武藤 純太)が主催する「猫の推し活neco-note」を同時展開し、猫を飼うことが難しい方々も保護活動に参加し、保護猫達を応援できるよう支援します。

今回のテーマは「Happy Hug! Find Your new Family 〜新しい家族を見つけよう〜」。

保護猫犬たちの情報をパネル展示形式で紹介します。

このイベントは、動物の生体展示を行わない新しいスタイルの譲渡会として、動物と人の双方に配慮した優しい出会いの形を提案します。

ADOPTION PARK ロゴ

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 67ショップ(2025年6月2日現在)

