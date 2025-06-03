ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¤òÄÉÅé¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨¡Ä¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃ«¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤òÄÉÅé¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤ÎÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤ËÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡µð¿Í·³¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬6·î3Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Åè»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Ä¹Åè´ÆÆÄ¤â¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ¡£¤³¤³¤Ë¤ªÆó¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ì¤¿´ñÀ×¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎMLB³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢3·î15Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¸å¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡Ø¥»¥³¥à¡Ù¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ÈÂÇ¼Ô¡¦Ä¹Åè¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¶¦±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]