NiziU、グループ史上最多公演数ホールツアー決定 21都市32公演開催で日本武道館公演も【開催日一覧あり】
9人組ガールズグループ・NiziU（NINA、MIIHI、RIMA、AYAKA、MAYUKA、MAYA、RIKU、RIO、MAKO）が、全国ホールツアー『NiziU Live with U 2025』を開催することを発表した。同グループ史上最多公演数となる。
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NiziUは今年2月まで開催されていた、“Winter Tour”『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』の最終公演でホールツアーとアリーナツアーの開催を発表し、大きな注目を集めていた。今回は“NiziU史上最多公演数”となる全国ツアーの詳細が発表された。
9月6日の東京・府中の森芸術劇場公演を皮切りに、青森、岩手、宮城、栃木、群馬、埼玉、東京、石川、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、鳥取、岡山、広島、香川、熊本、大分、鹿児島の21都市32公演というこれまでにない規模で全国をまわるツアーとなる。
6月1日からは、オフィシャル・ファンクラブ「WithU」と「WithU MOBILE」のW会員最速チケット先行予約のエントリー受付がスタートした。
【『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』詳細】
■東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール
9月6日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月7日（日）午後4時開場、午後5時開演
■宮城・仙台サンプラザホール
9月13日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月14日（日）午後2時開場、午後3時開演
■青森・リンクステーションホール青森 大ホール
9月19日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール
9月20日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月23日（火・祝）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■静岡・アクトシティ浜松 大ホール
9月25日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
9月27日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月28日（日）午後2時開場、午後3時開演
■長野・ホクト文化ホール 大ホール
10月2日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■石川・金沢歌劇座
10月4日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月5日（日）午後2時開場、午後3時開演
■大分・iichikoグランシアタ
10月9日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■熊本・熊本城ホールメインホール
10月11日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■鹿児島・川商ホール第1ホール
10月12日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■東京・J:COMホール八王子
10月18日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月19日（日）午後2時開場、午後3時開演
■埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月21日（火）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月22日（水）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■広島文化学園HBGホール
10月25日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月26日（日）午後2時開場、午後3時開演
■三重県文化会館 大ホール
10月28日（火）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■兵庫・神戸国際会館こくさいホール
10月30日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月31日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月2日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■京都・ロームシアター京都 メインホール
11月6日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■香川・レクザムホール 大ホール
11月7日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール
11月15日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■岡山・倉敷市民会館
11月16日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■東京・日本武道館
11月22日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月23日（日）午後2時開場、午後3時開演
【ソロカット】キュートすぎ！両手でハートポーズするMAKOら
NiziUは今年2月まで開催されていた、“Winter Tour”『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』の最終公演でホールツアーとアリーナツアーの開催を発表し、大きな注目を集めていた。今回は“NiziU史上最多公演数”となる全国ツアーの詳細が発表された。
6月1日からは、オフィシャル・ファンクラブ「WithU」と「WithU MOBILE」のW会員最速チケット先行予約のエントリー受付がスタートした。
【『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』詳細】
■東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール
9月6日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月7日（日）午後4時開場、午後5時開演
■宮城・仙台サンプラザホール
9月13日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月14日（日）午後2時開場、午後3時開演
■青森・リンクステーションホール青森 大ホール
9月19日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール
9月20日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月23日（火・祝）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■静岡・アクトシティ浜松 大ホール
9月25日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
9月27日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
9月28日（日）午後2時開場、午後3時開演
■長野・ホクト文化ホール 大ホール
10月2日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■石川・金沢歌劇座
10月4日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月5日（日）午後2時開場、午後3時開演
■大分・iichikoグランシアタ
10月9日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■熊本・熊本城ホールメインホール
10月11日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■鹿児島・川商ホール第1ホール
10月12日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■東京・J:COMホール八王子
10月18日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月19日（日）午後2時開場、午後3時開演
■埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10月21日（火）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月22日（水）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■広島文化学園HBGホール
10月25日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月26日（日）午後2時開場、午後3時開演
■三重県文化会館 大ホール
10月28日（火）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■兵庫・神戸国際会館こくさいホール
10月30日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
10月31日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■群馬・高崎芸術劇場 大劇場
11月2日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■京都・ロームシアター京都 メインホール
11月6日（木）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■香川・レクザムホール 大ホール
11月7日（金）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール
11月15日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■岡山・倉敷市民会館
11月16日（日）午後5時30分開場、午後6時30分開演
■東京・日本武道館
11月22日（土）午後5時30分開場、午後6時30分開演
11月23日（日）午後2時開場、午後3時開演