±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª°ËÆ£µ×±¦±ÒÌç À¶¿åËÜÅ¹

伊藤久右衛門 清水本店

所在地 : 〒605-0862 京都市東山区清水二丁目211番地

アクセス : 市バス 清水道バス停下車 徒歩7分

定休日 : 1月1日、1月2日および不定休あり

営業時間 : 10:00〜18:00

オープン : 2025年6月2日

江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門は、国内10店舗目となる「伊藤久右衛門 清水本店」を2025年6月2日(月)にオープンしました。

伊藤久右衛門は、世界遺産を有する京都・宇治に本店を構える天保3年(1832年)創業の宇治茶・抹茶スイーツ専門店です。

国内10店舗目となる清水本店は、SNSで人気の「宇治抹茶パフェアイスバー」をはじめ、石臼挽き宇治抹茶や宇治抹茶スイーツを販売するお土産専門店となります。

立地は、清水寺へ向かう「清水坂」と「五条通」が交差する角地。

2023年4月にオープンした「伊藤久右衛門 清水坂店」の真向かいにあります。

京都有数の観光地である清水坂で、多彩な宇治抹茶スイーツ&宇治茶を楽しめます。

宇治茶の初荷風景

当時の茶工場

