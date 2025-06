¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ªÃáÉã°ò²Û»ÒÀìÌçÅ¹ °ò¤¦¤é¤é¡ÖÌª¤¤¤â¥×¥ê¥ó¥Ö¥ê¥å¥ì

「秩父芋菓子専門店 芋うらら」は、焼き芋に手作り濃厚プリンを流し込み焼き上げ、人気の自家製ソフトクリームにお芋蜜を添えた新商品「蜜いもプリンブリュレ」を、芋うらら 秩父番場店限定で販売中です。

秩父芋菓子専門店 芋うらら「蜜いもプリンブリュレ」

発売日:6月2日より販売開始予定)

価格 :900円(税込)

ソフトクリームの冷たさと、焼き芋の温かさ、キャラメリゼによる甘じょっぱさが揃う贅沢な一品です。

■新商品「蜜いもプリンブリュレ」について

「蜜いもプリンブリュレ」は、「芋うらら」が幅広い世代の方さつまいも本来の美味しさを味わっていただけるよう用意する商品の一つです。

芋うらら自慢の、しっとりねっとりとした蜜たっぷりの焼き芋に、とろとろなプリンを流し込み、焼き上げました。

さらに、濃厚なミルクソフトにお店で焼いたさつまいもなどをブレンドしたなめらかな口当たりの自家製ソフトクリームを添えています。

お芋蜜を追いかけし、冷たい食感・温かな食感・甘じょっぱさが、お口に広がる贅沢なひとときが楽しめます。

一度食べ始めると止まらなくなる味わいです。

■「蜜いもプリンブリュレ」の美味しさのポイント

●とろ〜り甘い自家製焼き芋:

しっとり、ねっとりとした舌触りで、甘い蜜がたっぷりと凝縮された自慢の焼き芋の表面を香ばしくキャラメリゼして使用しています。

●とろとろプリン:

舌の上でとろけるとろとろプリン。

一口食べれば、プリンの甘美な幸福感がふわりと広がり、遅れてやってくるお芋の優しい甘さがハーモニーを奏でます。

●相性抜群の自家製ソフトクリーム:

濃厚なミルクソフトに、お店で焼き上げた焼き芋をブレンドした、なめらかな口溶けの自家製ソフトクリーム。

さらに、トッピングとしてお芋蜜と自家製のお芋チップスを添えた専門店ならではのお芋尽くしのソフトクリームに仕上げました。

温かい焼き芋と冷たいソフトクリームのコントラストも魅力です。

●和と洋の絶妙な融合:

キャラメリゼされた和の焼き芋と特製のお芋蜜、洋風のお芋プリン、そして冷たいミルクソフト が見事に調和し、他にない贅沢な味わいを生み出しています。

●こだわりの素材と手作り製法:

生産者が大切に育てたさつまいもの甘みを最大限に引き出すため、厳選した素材のみを使用。

保存料や着色料不使用の無添加素材を中心に、工房で一つひとつ手作りしています。

これらの要素が組み合わさることで、甘じょっぱさと多様な食感、そして和洋折衷の風味がお芋を通して一度に楽しめる、こだわりの一品に仕上がっています。

