セガ フェイブから「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」のグッズが続々登場。

カプセルトイとして、各キャラクターのラバーキーチェーンが3ヶ月連続で発売されます!

セガ フェイブ カプセルトイ「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」

発売予定:2025年6月下旬より順次

価格:各500円(税込)

取扱店:全国のカプセルトイコーナー

2025年1月17日に公開された「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」

アプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」には登場していない新しい「初音ミク」のオリジナルストーリーが描かれています。

そんな「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」のグッズが、セガ フェイブのカプセルトイに登場。

各キャラクターのラバーキーチェーンが、2025年6月下旬から3ヶ月連続で発売が予定されています☆

「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」 カプセルラバーキーチェーンコレクション Vol.1

発売予定日:2025年6月下旬発売予定

サイズ:全長約3×5.9cm ※サイズはキャラクターにより異なります

種類:全9種

Vol.1から3ヶ月連続で発売予定のカプセルラバーキーチェーンコレクション。

「閉ざされた窓のセカイの初音ミク」をはじめ、「Leo/need」や「Vivid BAD SQUAD」のユニットメンバーがラインナップされます!

「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」 カプセルラバーキーチェーンコレクション Vol.2

発売予定日:2025年7月下旬発売予定

サイズ:全長約3.3×5.3cm ※サイズはキャラクターにより異なります

種類:全9種

2025年7月下旬より発売を予定しているVol.2には、「開かれた窓のセカイの初音ミク」が登場。

「MORE MORE JUMP!」や「ワンダーランズ×ショウタイム」のユニットメンバーも展開されます☆

「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」 カプセルラバーキーチェーンコレクション Vol.3

発売予定日:2025年8月下旬発売予定

サイズ:全長約3.1×5.8cm ※サイズはキャラクターにより異なります

種類:全10種

Vol.3では「初音ミク」のほか「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」などのラバーキーチェーンが登場。

「25時、ナイトコードで。」のユニットメンバーもそろい、Vol.1〜3まで集めたくなるグッズです!

「初音ミク」たちや各ユニットのメンバーのコレクタブルなラバーキーチェーンを、3ヶ月連続で発売。

セガ フェイブ カプセルトイ「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」のカプセルラバーキーチェーンコレクションは、2025年6月下旬より順次発売です☆

