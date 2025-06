ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サラッとした綿素材が使用され寝心地抜群な、ディズニーデザイン「敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「敷きパッド」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【シングル】3,990円(税込)、【セミダブル】4,990円(税込)、【ダブル】5,990円(税込)

品質:【表地】綿100%、【詰めもの】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインの敷きパッド。

水色がベースの爽やかなデザインで、シンプルなダイヤ柄のキルトステッチになっています!

お手持ちの寝具とも合わせやすく、どのようなインテリアにもマッチ◎

様々な表情やポーズの「くまのプーさん」の姿とお花のアートが一面にあしらわれています。

アートも手書き風の優しいタッチでほのぼのとした雰囲気に!

<素材アップ>

生地は、サラッとした綿素材に。

キルトステッチと中わた入りでふんわりとしています!

4隅にはズレ防止のゴムバンドも。

シングル、セミダブル、ダブルの3種類のサイズから選べるのもうれしい。

サラッとした綿素材が使用され寝心地抜群な、ディズニーデザイン「敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

