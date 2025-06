セガ ラッキーくじに「呪術廻戦 明昼の刻・黄昏の刻」が登場。

昼間と夕暮れの海辺をイメージした、2種の描きおろしイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 明昼の刻・黄昏の刻」

発売日:2025年6月3日(火)より順次 ※店舗からなくなり次第終了

価格:1回 700円(税込)

取扱店:ローソン、ローソンストア100、ローソン・ユナイテッドシネマ、HMV、各種ホビーショップなど

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期を変更する可能性があります

※店舗へのお問合せはお控えください

集英社「週刊少年ジャンプ」に連載され、TVアニメも大ヒットした芥見下々先生によるコミック『呪術廻戦』

2023年7月より放送されたTVアニメ第2期「懐玉・玉折/渋谷事変」の「懐玉・玉折」を総集編とする劇場版の公開が2025年5月30日よりスタートしています!

そんな「呪術廻戦」の描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 明昼の刻・黄昏の刻」が登場。

描き下ろしイラストは、昼間の海辺をイメージした「明昼の刻」Ver.と、夕暮れの海辺をイメージした「黄昏の刻」Ver.の2種です。

「懐玉・玉折」に登場する「五条悟」「夏油傑」「家入硝子」を描いたグッズの当たるハズレなしのくじは、6等級+最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」で構成されています☆

A賞 B3イラストボード 明昼の刻

サイズ:B3

A賞の賞品は「明昼の刻」の描き下ろしイラストを楽しめるイラストボード。

太陽の光が降りそそぐ青空の下、海辺を楽しむシーンを大きなサイズで鑑賞できます!

B賞 B3イラストボード 黄昏の刻

サイズ:B3

B賞は、夕暮れの海辺をイメージした描き下ろしイラスト「黄昏の刻」を使ったイラストボード。

夕日が沈んでゆくさまを静かに見つめる姿が描かれています☆

C賞 クリアバッグ

種類:全2種

サイズ:全長 約22×26cm

C賞は、クリア素材を使った、爽やかな印象のバッグ2種類。

それぞれ、描き下ろしイラストのイメージに合わせて、明るい昼の光と夕焼け空の色が表現されています!

D賞 アクリルスタンド

種類:全6種 ※種類は選べません

サイズ:全長 3〜11×9〜15cm

キャラクターグッズの定番、アクリルスタンドがD賞の賞品に登場。

描き下ろしイラスト2種から、それぞれ「五条悟」「夏油傑」「家入硝子」の姿を取り上げています☆

E賞 缶バッジ

種類:全12種 ※種類は選べません

サイズ:全長 約8cm

E賞の缶バッジは、グリッターVer.とオーロラVer.の2タイプで、全12種類を展開。

光り方の違うキラキラ仕様で、描き下ろしイラストの「明昼の刻」と「黄昏の刻」のイメージが表現されています!

F賞 クリアファイルセット

種類:全6種

サイズ:A4

実用的なキャラクターグッズのクリアファイルセットはF賞の賞品。

デザインの違う2種類がセットになっています☆

ラストラッキー賞 アクリル色紙2枚セット

サイズ:全長 約12×18cm

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、アクリル色紙2枚セット。

2つの描き下ろしイラスト「明昼の刻」と「黄昏の刻」の色紙がもらえます!

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

抽選で30名に「ラストラッキー賞」でもらえるアクリル色紙2枚セットが当たります。

店舗特典「ステッカー」

種類:全6種

サイズ:全長 約5.4×8.6cm

※同一店舗で、一度に3回の購入が条件

※数に限りがあり、無くなり次第終了

※配付方法はお店により異なります

※種類は選べません

店舗で購入するともらえる特典に「ステッカー」を用意。

同一店舗で1度に3回くじを購入すると、その場で1枚プレゼントされます☆

昼間と夕暮れの海辺をイメージした、2つの描き下ろしイラストを使ったグッズが当たるくじ。

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 明昼の刻・黄昏の刻」は、2025年6月3日より順次発売です!

