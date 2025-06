人気キャラクターのグッズがそろうセガプライズに、ディズニーグッズが続々登場。

今回は2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニープリンセス Dolly Clasica ぬいぐるみVol.1」を紹介します!

セガプライズ「ディズニープリンセス Dolly Clasica ぬいぐるみVol.1」

登場時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約15×9×19cm

種類:全3種(ジャスミン、オーロラ姫、ラプンツェル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

古い洋館に置いてありそうな、セガプライズのクラシカルな雰囲気のぬいぐるみ”Dolly Clasica(ドリークラシカ)”シリーズが、ぬいぐるみサイズで登場。

3人のディズニープリンセスが、ドール風のデザインで表現されています。

ドールのような上品さに、ぬいぐるみとしてのかわいらしさをミックスしたデザインがポイントです☆

ジャスミン

黒い髪に意志の強さを感じさせる「ジャスミン」は、『アラジン』に登場するディズニープリンセス。

オリエンタルな雰囲気の衣装も、しっかり再現されています!

オーロラ姫

『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」は、ピンクのドレスや長いブロンドヘアが特徴的。

ぱっちりした目元や頭のティアラなどもかわいらしいデザインです。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」は、長い髪がポイント。

頭にお花の飾りを付けた、パープルのドレス姿のドール風ぬいぐるみとして登場します☆

ディズニープリンセス「ジャスミン」「オーロラ姫」「ラプンツェル」の3人を、ドールのように上品なぬいぐるみで表現。

セガプライズの「ディズニープリンセス Dolly Clasica ぬいぐるみVol.1」は、2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジャスミン・オーロラ姫・ラプンツェル!セガプライズ「ディズニープリンセス Dolly Clasica ぬいぐるみVol.1」 appeared first on Dtimes.