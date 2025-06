¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢U¡Ý21¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¨¥¹¡¼¥´¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ª¡Ä2033Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌóÄù·ë

チェルシーは2日、スポルティングからU−21ポルトガル代表MFダリオ・エスーゴが完全移籍にて加入することを発表した。3月19日時点で移籍合意が発表されていたエスーゴが正式にチェルシーの一員となった。契約期間は2033年6月30日までの8年間。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金として2230万ポンド(約36億円)がスポルティングに支払われたようだ。

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.



