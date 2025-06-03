¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢U¡Ý21¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¨¥¹¡¼¥´¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ª¡Ä2033Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌóÄù·ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2Æü¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éU¡Ý21¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥À¥ê¥ª¡¦¥¨¥¹¡¼¥´¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3·î19Æü»þÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¡¼¥´¤¬Àµ¼°¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2033Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ2230Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2005Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß20ºÐ¤Î¥¨¥¹¡¼¥´¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëMF¡£2021Ç¯3·î¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¡Ö16ºÐ6Æü¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï27»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AÂåÉ½¤Ø¤Î¾·½¸¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¤ÂåÊÌ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢U¡Ý21¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î19Æü»þÅÀ¤Ç°ÜÀÒ¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¡¼¥´¤¬Àµ¼°¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2033Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ2230Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AÂåÉ½¤Ø¤Î¾·½¸¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¤ÂåÊÌ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢U¡Ý21¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°È¯É½¡Û¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬20ºÐ¤ÎMF¥¨¥¹¡¼¥´¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ª
Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2025
Welcome to Chelsea, Dario! 🔵