Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî µýÇ¯89 ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡Û¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇäµð¿Í·³¤ÎÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬3Æü6»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1936Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Åö»þ¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î»°ÎÝ¼ê¤È»¾¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô2²óÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¤â¹¹¿·¤·¡¢1958Ç¯¤ËÎ©¶µÂç³Ø¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤È¤Ê¤ë¡£
²¦Äç¼£Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡ÖON¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1965Ç¯¤«¤é1973Ç¯¤Þ¤Ç¤Îµð¿Í¤Î9Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢1974Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡Ö¤ï¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÎÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Ïµð¿Í·³¤Î±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÌîµå³¦¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬»àµî
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï1936Ç¯2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Åö»þ¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤ÎÄÌ»»ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î»°ÎÝ¼ê¤È»¾¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô2²óÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¤â¹¹¿·¤·¡¢1958Ç¯¤ËÎ©¶µÂç³Ø¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤È¤Ê¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÌîµå³¦¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û