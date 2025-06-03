Âç¶¶ÏÂÌé¤é¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥é¥¤¥¯¥ì¡É¡ÖCDTV¡×½Ð±é·èÄê ±Ç²è¼çÂê²ÎTV½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/03¡Û½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê6·î20Æü¸ø³«¡Ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LiKE LEGEND¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¿ÄÌ¾Î¡§¥é¥¤¥¯¥ì¡Ë¤¬¡¢6·î23Æü¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×Âç¶¶ÏÂÌé¤é·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÁÖ¤ä¤«¥À¥ó¥¹
LiKE LEGEND¤Ï¡¢Âç¶¶¡Ê¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀÌò¡Ë¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊÍ·ÇÏ³ðæÆÌò¡Ë¡¢M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊÍèÀ´À²Ìò¡Ë¡¢DXTEEN¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡Ê¿ºÌ¾Í¥À¸Ìò¡Ë¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¡ÊÀ®À¥°ìÀ¸Ìò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¼çÂê²Î¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë7¡§00~9¡§00
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×Âç¶¶ÏÂÌé¤é·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÁÖ¤ä¤«¥À¥ó¥¹
¢¡¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ëLiKE LEGEND¡ÖCDTV¡×½Ð±é·èÄê
LiKE LEGEND¤Ï¡¢Âç¶¶¡Ê¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀÌò¡Ë¡¢FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊÍ·ÇÏ³ðæÆÌò¡Ë¡¢M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊÍèÀ´À²Ìò¡Ë¡¢DXTEEN¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡Ê¿ºÌ¾Í¥À¸Ìò¡Ë¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¡ÊÀ®À¥°ìÀ¸Ìò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¼çÂê²Î¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë7¡§00~9¡§00
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û