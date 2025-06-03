SixTONESÅÄÃæ¼ù¤¬¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¤ËÉÝ¤¤¥â¥Î¡É¹ðÇò¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Öº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÅê¤²¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¤ËÉÝ¤¤¥â¥Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖI, KILL¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¡¦ÅÄÃæ¼ù¤ÈÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¤ËÉÝ¤¤¥â¥Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÄ»¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
ÅÄÃæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢ÍÄÃÕ±àÀ¸¤È¤«¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¶á½ê¤ÎÂç¤¤¤¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¥Ï¥È¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¥È¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤Æ¤ë¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢¤è¤¯¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î´¶¤¸¤ÇËÍ¤â¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥º¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ÆÇÛ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¡Ê¤Î¥Ï¥È¡Ë¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÄÃÕ±àÀ¸¤ÎËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥Ï¥ÈÁ´Éô½¸¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¶²¤í¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¡¢Æ°Êª±à¤ÎÄ»¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¤â¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÄÞ¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥¢¥¦¥È¤«¡¢¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥ÈÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖI, KILL¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¡¦ÅÄÃæ¼ù¤ÈÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡È¥È¥é¥¦¥Þµé¤ËÉÝ¤¤¥â¥Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÄ»¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¡¢Æ°Êª±à¤ÎÄ»¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¤â¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÄÞ¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥¢¥¦¥È¤«¡¢¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥ÈÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¡£