¡ÖÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ä¸µÇòË²¡ÖÂà¿¦¡×¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬¸«²ò¡Ö¼è¤ê¸ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£³Æü¡¢ÁêËÐ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÍ¥¾¡£´£µÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬£¹ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È£²Æü¤ËÆ±¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯£¹·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡¢¸µËëÆâ¡¦ËÌÀÄË²¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤Ç¼«¤é¤ÎÉô²°¤¬ÊÄº¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£´·î¤«¤éÄï»Ò¤È¤È¤â¤Ë°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢£±Ç¯°Ê¾å²á¤®¤Æ¤âÉô²°¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤º¡¢¶¨²ñÂà¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡££²Æü¤ËÂà¿¦ÆÏ¤¬Î×»þÍý»ö²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢£¹ÆüÉÕ¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÐÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤Ï¡¢¸µÇòË²¤ÎÂà¿¦¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂçµÏ¿¤ò¤â¤Ã¤¿Âç²£¹Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼è¤ê¸ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡Ä¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢