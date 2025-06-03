ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢¿Æ¸ò¤¢¤Ã¤¿Ä¹Åè»áë¾Êó¤Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡×¢ªÃ«¸¶¾Ï²ð¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤¬£³Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Â®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ª¤¦¤Á¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢Èâ¤¬³«¤¤¤Æ¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¡Ø¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡¢¿åÍËÆü¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£Í£Ã¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Êâ¤¤¤¿¸å¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÂÀ×¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ä¥ËÜ·®»á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Åè¤¬Á÷µå¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿½Ö´Ö¡ØÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¥«¡¼¥Ã¤ÈÇ³¤¨¤ë¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼¡¤ÎÄ«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤É¤¦½ñ¤«¤ì¤ë¤«Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿Áª¼ê¤¬¤³¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤¯ÏÃ¤¹Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£