¡ã¥À¥á¿Í´Ö¡ä¼«Ê¬¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤¬·ù¤¹¤®¤ë¡ª¼«¸Ê·ù°¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î°Õ³°¤Ê´ÑÅÀ
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ³Ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÇº¤ßÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡¢»ä¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»¥À¥á¿Í´Ö¡¢¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥¤¥ä¤¹¤®¤ë¡Ù
¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡©¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡©
¡Ø»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æº¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤±¤É¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¤À¤±¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤òÉ¬Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¾å¤¬¤ë¡£µÕ¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¡¢Çº¤à¤³¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¼«Ê¬¤òìÊ¤¹¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢´èÄ¥¤ê¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡Ù
Êª»ö¤ò°¤¯Âª¤¨¤¿¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨Êý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ø·ë¶É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¬³Ú¤À¤«¤é¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤â¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¤Æ³Ú¤À¤â¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ã¤Æ¼«¸Ê°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤À¤±¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø³«¤Ä¾¤ë¤Î¤â¼ê¤À¤è¡£¡Ö»ä¤Ï²¿¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤ç¡¼¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÇÆÍ¤ÄÌ¤¹¡£ Ìµ°Õ¼±¤Î´Ö¤ËÃ¯¤«¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍî¤Á¹þ¤à¤ó¤À¤È»×¤¦¡Ù
¤Þ¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ìõ¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥À¥á¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂ¾¿Í¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ö¼Â¤Ë³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤äÊª»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ç³°¤Ë½Ð¤ë¡Ä¡Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èºö
¡ØÀ¸³è¤òÀ°¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ã¤ÆÃÙ¹ïËâ¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¥ë¡¼¥º¡¢²È»ö¶ì¼ê¤È¤«À¸³è¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ì¤À¤è¤Í¡Ù
¡Ø»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡Ù
¡Ø´Ä¶¤Ã¤ÆÂç»ö¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ´¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À³Ê´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤ÇÃ¯¤«¿Í¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è½¬´·¤¬À°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¹Í¤¨Êý¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£¿È¶á¤ËÂº·É¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¼«¸Ê¼Â¸½Íß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤âÂç¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¤â¥Ï¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ÆË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ
¡Ø»ä¤â¥À¥á¿Í´Ö¤À¤è¡£¼«Ê¬¤¬¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡Ù
¡Ø»ä¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÀ³Ê¡£¤º¤Ã¤È²þÁ±¤·¤¿¤¯¤Æ¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡Ã¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡ª¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¥À¥á¿Í´Ö²á¤®¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤è¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥À¥á¿Í´Ö¤¬¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ²È»ö¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡»à¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡¡¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±°ì½ï·üÌ¿´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ë²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤â¤½¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤¬°¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊª»ö¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡Ö¥À¥á¿Í´Ö¤Ê¤Î¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤«Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ê¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ÆË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡