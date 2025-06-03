µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡¡Ä¹Åè½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤òÅé¤à¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤Î»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò2´ü15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ê¤É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¦¡£ÁÓ¼ç¤Ï¼¡½÷¡¦»°Æà¡Ê¤ß¤Ê¡Ë»á¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤¬µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤Ç¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»¸Á³¤Èµ±¤¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¡¢Á´¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ÇºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×