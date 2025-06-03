ºë¶Ì¡¦»°¶¿¡Ö°û¼ò¤Ò¤Æ¨¤²¡×¾®³ØÀ¸4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¡¡Ãæ¹ñÀÒ¥É¥é¥¤¥Ðー¡ÖÂç¾æÉ×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×Èï³²¼ÔÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë¡Èµß½õµÁÌ³¡ÉÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡©
ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£
Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤¬Âç¾æÉ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢2¿Í¤Ï»ö·ïÁ°¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ÎÈ¯³Ð¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤¿¤è¤¦¤À¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¥¢¥ë¥³ー¥ëÅù±Æ¶ÁÈ¯³ÐÌÈÃ¦¡Ë¡×¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾Æ±¾è¡Ë¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â11ºÐ¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤Ç¡¢±¦Â¹Ã¤Î¤Ï¤¯Î¥¹üÀÞ¤Ê¤É½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¡×¿®¤¸¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤é¡Ä
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï»ö¸Î¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬Âç¾æÉ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÂ¿¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ëÏÉÄÍ·úÌïÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É¬¤ºµß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡£
¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÉé½ý¤Ï³°¸«¾åÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¸å¤«¤é½ÅÂç¤Ê¾ã³²¤ä¸å°ä¾É¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤¬Æ°ÍÉ¤ä¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÇÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢·Ú½ý¤À¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç²Ã³²¼Ô¤¬¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤ÎµßÌ¿¤ä¸å°ä¾ÉËÉ»ß¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¤¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡Åª¤Ë¤â¡¢µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤È¤·¤Æ·º»ö¡¦¹ÔÀ¯¤Î³ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢µß¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½Å¤¤·ºÈ³¡ÊºÇÂç¤Ç10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ê¤É¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¾å¡¢Â»³²Çå½þ³Û¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
µß¸îµÁÌ³¤ËÈ¿¤·Î©¤Áµî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¹Ô°Ù¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öµß¸î¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¥±ー¥¹¤Ï¤¢¤ë¡©
¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµß¸î¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¡Öµß¸îµÁÌ³¡×¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ÏÉÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤ÊÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÌÀ³Î¤Ë¿ÇÎÅ¤òµñÈÝ¤·¡¢¤½¤Î°Õ»×¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Á´¤¯Éé½ý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤Í¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ß¤Ç¤Ïµß¸îµÁÌ³¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¹âºÛÈ½Îã¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤Ï¡¢µ¯ÁÊ¡¦ÉÔµ¯ÁÊ¤äÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ð¾õ¤È¤·¤Æ¼ã´³¤Î¹ÍÎ¸¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡¢µß¸îµÁÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÈ½ü¤¹¤ëË¡Åª¸úÎÏ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÏÉÄÍÊÛ¸î»Î¡Ë
¢¨ ¼ÖÎ¾Åù¤Î±¿Å¾¼Ô¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¤òÄä»ß¤·½½Ê¬¤ËÈï³²¼Ô¤Î¼õ½ý¤ÎÍÌµÄøÅÙ¤ò³Î¤«¤á¡¢Á´¤¯Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Éé½ý¤¬·ÚÈù¤Ê¤¿¤áÈï³²¼Ô¤¬°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òµñÀä¤·¤¿Åù¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈï³²¼Ô¤ò¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ëÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤º¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤º¤Ë¡¢±¿Å¾¼Ô¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢Éé½ý¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤«¤éµß¸î¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤¬¤´¤È¤¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊºÇ¹âºÛ¾¼ÏÂ45Ç¯¡Ê1970Ç¯¡Ë4·î10ÆüÈ½·è¡ËÆ±¾è¼Ô¤â¡Öµß¸îµÁÌ³¡×¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡©
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤â¡¢±¿Å¾¼ê¤¬°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÆ±¾è¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ìÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆ±¾è¼Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢±¿Å¾¼ê¤È°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¾è¼Ô¤¬»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤Îµß¸î¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÏÉÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¾èµÒ¤äÃÎ¿Í¤È¤·¤ÆÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆ±¾è¼Ô¤Ë¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¾å¤Îµß¸îµÁÌ³¤ä¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·ー¤Ê¤É¾è¹ç¼«Æ°¼Ö¤Î¼Ö¾¸¡¦½õ¼ê¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ßÊª¤Î´Ç»ë¼Ô¤ä¸òÂå±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¡¢¿Í¤äÊª¤òÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ø±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¼«Æ°¼Ö¤Î±¿¹ÔÌÜÅª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖË¸³²¶Ø»ßµÁÌ³¡×¡ÊÆ»¸òË¡73¾ò¡Ë¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÏÉÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆ±¾è¼Ô¤Ï±¿Å¾¼Ô¤¬µß¸î¤äÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦¤Î¤òË¸¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¡ØÆ¨¤²¤í¡Ù¡Ø½õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿Å¾¼Ô¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì±¿Å¾¼Ô¤¬µß¸îµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶µº¶ÈÈ¤È¤·¤Æ½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡ØË¡Î§¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¡È¸À¤¤Ìõ¡É¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê·ºË¡38¾ò3¹à¡Ë¡×µß¸îµÁÌ³¤Ï²Ã³²¼Ô¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¡ÖËÉ¸æ¡×
ÏÉÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µß¸îµÁÌ³¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµß¸îÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¼«¿È¤Î·º»ö¡¦Ì±»öÀÕÇ¤¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢µß¸îµÁÌ³¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÈï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ã³²¼Ô¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¼«¿È¤âÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¿×Â®¤Êµß¸î¤Ï¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¸Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º½é¤á¤Ë²Ã³²¼Ô¼«¿È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¡ÈËÉ¸æÊýË¡¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Èï³²¼Ô¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢É¬¤ºµß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ØÈÂÁ÷¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ ÈÈºáÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡Êµß¸îÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿¡Ë¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ËµÞÁý¤·¤¿¸å¡¢2005Ç¯¤«¤é¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤«¤éºÆ¤ÓÁý²Ã¤·¡¢2023Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ203·ï¡Ê2.9¡ó¡ËÁý¤Î7183·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢µß¸îµÁÌ³¤Î½ÅÍ×À¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¤¿¤¤¡£