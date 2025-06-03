Ä¹ÅèÌÐÍº¡¦µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬89ºÐ¤Ç»àµî¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÇ¯Êð¤Ïº£¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¡ª¡©

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1959Ç¯ 124»î¹ç 449ÂÇ¿ô 150°ÂÂÇ 27ËÜÎÝÂÇ 82ÂÇÅÀ 21ÅðÎÝ 70»Íµå 17·É±ó ÂÇÎ¨.334 OPS1.038
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë360Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë9000Ëü±ß
1960Ç¯ 126»î¹ç 452ÂÇ¿ô 151°ÂÂÇ 16ËÜÎÝÂÇ 64ÂÇÅÀ 31ÅðÎÝ 70»Íµå 32·É±ó ÂÇÎ¨.334 OPS.964
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë720Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë1²¯5000Ëü±ß
1961Ç¯ 130»î¹ç 448ÂÇ¿ô 158°ÂÂÇ 28ËÜÎÝÂÇ 86ÂÇÅÀ 14ÅðÎÝ 88»Íµå 35·É±ó ÂÇÎ¨.353 OPS1.108
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë960Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë2²¯±ß
1962Ç¯ 134»î¹ç 525ÂÇ¿ô 151°ÂÂÇ 25ËÜÎÝÂÇ 80ÂÇÅÀ 18ÅðÎÝ 51»Íµå 7·É±ó ÂÇÎ¨.288 OPS.876
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë1000Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë3²¯±ß
1963Ç¯ 134»î¹ç 478ÂÇ¿ô 163°ÂÂÇ 37ËÜÎÝÂÇ 112ÂÇÅÀ 16ÅðÎÝ 86»Íµå 18·É±ó ÂÇÎ¨.341 OPS1.094
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë1000Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë3²¯±ß
1964Ç¯ 133»î¹ç 459ÂÇ¿ô 144°ÂÂÇ 31ËÜÎÝÂÇ 90ÂÇÅÀ 13ÅðÎÝ 96»Íµå 15·É±ó ÂÇÎ¨.314 OPS1.017
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë1400Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë4²¯±ß
1965Ç¯ 131»î¹ç 503ÂÇ¿ô 151°ÂÂÇ 17ËÜÎÝÂÇ 80ÂÇÅÀ 2ÅðÎÝ 50»Íµå 12·É±ó ÂÇÎ¨.300 OPS.830
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë1800Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë4²¯5000Ëü±ß
1966Ç¯ 128»î¹ç 474ÂÇ¿ô 163°ÂÂÇ 26ËÜÎÝÂÇ 105ÂÇÅÀ 14ÅðÎÝ¡¡58»Íµå 14·É±ó ÂÇÎ¨.344 OPS.999
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë1800Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë4²¯5000Ëü±ß
1967Ç¯ 122»î¹ç 474ÂÇ¿ô 134°ÂÂÇ 19ËÜÎÝÂÇ 77ÂÇÅÀ 2ÅðÎÝ 37»Íµå 4·É±ó ÂÇÎ¨.283 OPS.802
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë3200Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1968Ç¯ 131»î¹ç 494ÂÇ¿ô 157°ÂÂÇ 39ËÜÎÝÂÇ 125ÂÇÅÀ 8ÅðÎÝ 66»Íµå 12·É±ó ÂÇÎ¨.318 OPS1.011
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë3200Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1969Ç¯ 126»î¹ç 502ÂÇ¿ô 156°ÂÂÇ 32ËÜÎÝÂÇ 115ÂÇÅÀ 1ÅðÎÝ 38»Íµå 1·É±ó ÂÇÎ¨.311 OPS.915
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4140Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1970Ç¯ 127»î¹ç 476ÂÇ¿ô 128°ÂÂÇ 22ËÜÎÝÂÇ 105ÂÇÅÀ 1ÅðÎÝ 40»Íµå 1·É±ó ÂÇÎ¨.269 OPS.782
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4560Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1971Ç¯ 130»î¹ç 485ÂÇ¿ô 155°ÂÂÇ 34ËÜÎÝÂÇ 86ÂÇÅÀ 4ÅðÎÝ 59»Íµå 8·É±ó ÂÇÎ¨.320 OPS.976
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4560Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1972Ç¯ 125»î¹ç 448ÂÇ¿ô 119°ÂÂÇ 27ËÜÎÝÂÇ 92ÂÇÅÀ 3ÅðÎÝ 63»Íµå 11·É±ó ÂÇÎ¨.266 OPS.836
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4920Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1973Ç¯ 127»î¹ç 483ÂÇ¿ô 130°ÂÂÇ 20ËÜÎÝÂÇ 76ÂÇÅÀ 3ÅðÎÝ 37»Íµå 3·É±ó ÂÇÎ¨.269 OPS.740
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4920Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë7²¯±ß
1974Ç¯ 128»î¹ç 442ÂÇ¿ô 108°ÂÂÇ 15ËÜÎÝÂÇ 55ÂÇÅÀ 2ÅðÎÝ 24»Íµå 0·É±ó ÂÇÎ¨.244 .675
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4920Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë4²¯±ß
ÄÌ»» 2186»î¹ç 8094ÂÇ¿ô 2471°ÂÂÇ 444ËÜÎÝÂÇ 1522ÂÇÅÀ 190ÅðÎÝ 969»Íµå 205·É±ó ÂÇÎ¨.305 OPS.919
Ç¯Êð¡Ê¿äÄê¡Ë4²¯3640Ëü±ß/º£¤Ê¤é?¡ÊÌÑÁÛ¡Ë76²¯5500Ëü±ß
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