¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢¸Î¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤é¶¦±é¡¡¡ØÂçÅýÎÎ°Å»¦ºÛÈ½ 16Æü´Ö¤Î¿¿¼Â¡Ù8·î22Æü¸ø³«
¡¡¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡ØLand of Happiness¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØÂçÅýÎÎ°Å»¦ºÛÈ½ 16Æü´Ö¤Î¿¿¼Â¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç8·î22Æü¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢YEBISU GARDEN CINEMA¤Û¤«¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¿Í¡Ù¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡ß¥·¥ó¡¦¥»¥®¥ç¥ó¤ËÇï¼ê¡ª¡¡ÊÌ¤ì¤ÎÁ°¤Ë²á¤´¤·¤¿¹¬¤»¤Ê°ìÆü
¡¡·³»ö¥¯ー¥Ç¥¿ー¤ÇÀ¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¶¯Âç¤Ê¸¢Àª¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ËÑÀµßæ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÂçÅýÎÎ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¹ñ¤Î¥Ê¥ó¥Ðー2¤È¤â±½¤µ¤ì¤¿Â¦¶á¤ÎÃæ±û¾ðÊóÉô¡ÊKCIA¡ËÉôÄ¹¶âºÜ·½¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1979Ç¯10·î26Æü¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤ÈÂçÅýÎÎ°Å»¦¤«¤é¤½¤Î¸å¡¢12·î12Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿·³»ö¥¯ー¥Ç¥¿ー¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿3¿Í¤ÎÃË¤ò°ìÉô¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤ÉÁ¤¤¤¿ºÛÈ½·à¡£
¡¡Åö»þ¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÌ©¤«¤ËË¡Äî¤Ø¥á¥â¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥á¥âºÛÈ½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÉÔÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î·³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Õ¥ó¥¸¥åÂçº´¤ÎºÛÈ½¤ÏÃ±¿³À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¸øÈ½¤«¤é¤ï¤º¤«16Æü¸å¤ËºÇ½ªÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡ÖÀµÞºÛÈ½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ú¹ñ»Ë¾åºÇ°¤ÎºÛÈ½¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÂçÅýÎÎ°Å»¦ºÛÈ½¤ò¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¼ç±éºî¡Ø²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢ÊÛ¸î¤¹¤ë¼Ô¡¢ºÛ¤«¤ì¤ë¼Ô¡¢Î¢¤ÇÁà¤ë¼Ô¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ìñ²ð¤Ê»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤òÂ¿¤¯Ã´Åö¤¹¤ëÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ°Å»¦»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ±ûÉô¾ðÊó¡ÊKCIA¡ËÉôÄ¹¤Î¿ï¹ÔÈë½ñ´±¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥å¡Ê¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¡Ë¤ÎÊÛ¸î¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡£·³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¤¿¤À°ì¿Í·³Ë¡ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤ÎÈ½·è¤Ç·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÀµ¤ÊºÛÈ½¤òµá¤á¤ÆÀï¤¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë·³»öÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤¹µðÂç¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¹çÆ±ÁÜººÃÄÄ¹¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¥¡Ê¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛÈ½¤ÏÉÔÀµ¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÛ¸î»Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥ÕÌò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤¬±é¤¸¡¢¤½¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¤¬ÊÛ¸î¤¹¤ë¶òÄ¾¤Ê·³¿Í¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥¸¥åÌò¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤ÎºÇ´ü¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÛÈ½¤òÎ¢¤ÇÁà¤ë¹çÆ±ÁÜººÃÄÄ¹¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¥Ìò¤Ç¡¢¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤ÏÁ´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÌò¤Ç¡¢Âè61²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ ±Ç²èÉôÌç ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÃÅ¾å¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ç¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤ä¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¼ò¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤ÎÌë¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Í§¤ò¼Å¤Ó¡¢¤È¤â¤Ë±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Ï¹¬¤»¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë