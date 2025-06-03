¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¾ò·ï¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¾ïÀß¤·»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ªÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×
ÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÃíÊ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÍøÍÑ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×
ÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÃíÊ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÍøÍÑ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¡¦¾¦ÉÊ¸¡º÷¡¦¹Ê¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤Î¶¯²½
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦14,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¾ò·ï¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¾ïÀß¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦ÆÃ½¸¥Ð¥Ê¡¼¤Î²Ä»ë²½
¥·¡¼¥º¥óËè¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¡£
¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¦ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊÆÃ½¸¤Î½¼¼Â
ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¡¼¥«¡¼¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÌ¾Æþ¤ì¥Ë¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É(THERMOS¡¢»°É©±ôÉ®¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¤Û¤«)¤òÆÃ½¸¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤â·ÇºÜ¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ä¸«ÀÑ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¾¦ÉÊÅÀ¿ô¡§14,000ÅÀ°Ê¾å¤ò¾ï»þ·ÇºÜ
¶È³¦ºÇ°ÂÃÍÂÓ¤Ç¤ÎÄó¶¡¡§²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹âÉ¾²Á
ÀìÇ¤Ã´Åö¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¸«ÀÑ¡ÁÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ò°ì¿Í¤¬Ã´Åö
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¾ò·ï¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¾ïÀß¤·»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ªÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡× appeared first on Dtimes.