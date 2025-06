¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¾ò·ï¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ë¾ïÀß¤·»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ªÈÎÂ¥ÉÊÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡×

販促品流通センターは、注文数の増加と利用者ニーズの多様化に応えるため、2025年5月に公式サイトを全面リニューアルしました。

販促品流通センター「公式サイト全面リニューアル」

販促品流通センターは、注文数の増加と利用者ニーズの多様化に応えるため、2025年5月に公式サイトを全面リニューアル!

・商品検索・絞り込み機能の強化

ノベルティ初心者の方にも使いやすく、商品選びの負荷を軽減できるよう14,000点以上の商品からカテゴリや条件で簡単に絞り込める検索機能をヘッダーに常設。

・キャンペーン・特集バナーの可視化

シーズン毎に展開するお得なキャンペーンを目立つ位置に移動。

見逃しを防ぎます。

・有名ブランド商品特集の充実

知名度の高いメーカー商品への名入れニーズを受け、人気ブランド(THERMOS、三菱鉛筆、森永製菓ほか)を特集。

ブランド別ランキングも掲載し、トレンド商品選びをサポートします。

■リニューアルの主なポイント

・シンプルで見やすい配色デザイン

メインカラーのネイビーを基調に、商品価格や見積・問い合わせボタンを直感的に把握できるよう刷新しました。

■販促品流通センターの特徴

業界最大級の商品点数:14,000点以上を常時掲載

業界最安値帯での提供:価格の安さが多くのお客様から高評価

専任担当による一貫サポート:見積〜納品までを一人が担当

